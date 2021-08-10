Співачка Віра Брежнєва, дружина Костянтина Меладзе, показала стильний образ, розповівши про чоловіка

Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва народилася в Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ, - прим. ред.), але стала успішною співачкою, переїхавши до Росії. Красуня деякий час виступала в групі ВІА Гра, після чого зайнялася сольною кар'єрою. Зараз співачка одружена з Костянтином Меладзе і виховує двох дітей від минулих відносин.

Не забуває Брежнєва і про Instagram, де ділиться з фанатами цікавими образами. Красуня Зараз на відпочинку і нових фото здалася в стильному довгій сукні і тапочках. Дівчина опублікувала кілька фото, демонструючи розкішні форми з усіх боків.

"Чоловік сказав вчора "ти неправдоподібно добре виглядаєш, а я - правдоподібно", - написала Віра Брежнєва.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Штрихкод", "Віра Поппінс, Здрастуйте", "все-таки в черговий раз переконуюся, щоб виглядати красиво, досить лаконічно одягнутися, але ОБОВ'ЯЗКОВО бути коханою і щасливою", " коли жінкою захоплюються, їй нічого не залишається як захоплювати!!!".

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