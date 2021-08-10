Популярна українська актриса з "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася одкровенням з шанувальниками
Катерина Нікітіна є відомою актрисою. Вона прославилася завдяки своїй участі в програмі "Жіночий квартал". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з фанатами моментами зі свого життя. Про це повідомляє Politeka.net.
На цей раз дівчина поділилася новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках Катя в білому короткому топі з глибоким декольте, який відмінно підкреслює форми дівчини і білих широких брюках. Фотографії зроблені на яхті.
"Я на це зважилася
Для когось це дрібниця, а для мене дуже важливо
Трохи пізніше все дізнаєтеся)
А поки я кайфую", зізналася Катерина.
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Як виявилося, актриса поїхала робити те, що так давно хотіла, а саме татуювання.
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