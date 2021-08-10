Внучка легендарного хореографа Григорія Чапкіса Анна Сафрончик поділилася новими фото з відпочинку на острові Міконос

Як передає Politeka.net, Анна Сафрончик відома фотомодель. Також, вона є онукою легендарного хореографа і судді "Танці з зірками" Григорія Чапкіса. Дівчина з дитинства живе в Італії і змогла завдяки своїй унікальній зовнішності побудувати кар'єру як моделі, так і актриса. Вона активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами моментами зі свого життя

На цей раз модель поділилася новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках Анна лежить на пляжі на острові Міконос, Греція. Вона в міні-бікіні позує на камеру, показуючи свої ідеальні форми.

Також вона показала як купається в ідеально-прозорій воді біля берега і вразила своєю посмішкою.

Шанувальники Анни завалили її приємними словами в коментарях: "Що за форми", "Як чудово", "Красиво, додати нічого", "Як красиво", "Чарівна русалка", "Вогонь", "Розслабляюче", "Шалено красива".

Раніше повідомлялося, внучка Чапкіса здивувала експериментом із зовнішністю, перетворившись на справжню леді: фото

Також, внучку Чапкіса в стрінгах застукали в обіймах спекотного красеня, жінка не змовчала: "Давно ховалися..."

Politeka розповідала, внучка Чапкіса в прозорому міні засліпила розкішними формами біля басейну: "Чудова і спокуслива"