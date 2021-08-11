Відома модель Ірина Шейк спантеличила зовнішністю на пляжі, показавши справжню фігуру без фотошопу
Ірина Шейк вважається досить відомою моделлю, прославленої на весь світ. Причому кадри з її образами розбурхують тисячі шанувальників. А нещодавно в Instagram з'явилися знімки, які показали справжню фігуру моделі з усіма вадами.
Так, в мережі з'явилися кадри, які були зроблені під час відпочинку зірки на Ібіці. Рікардо Тіші та Ірина Шейк відзначили 47-й день народження дизайнера на Ібіці. Там Шейк і здивувала зовнішністю під час відпочинку, показавши фігуру не з найкращого боку.
"Рікардо та Ірина-давні друзі, у своїх постах 35-річна супермодель навіть називає його членом сім'ї і любов'ю всього свого життя. Крім галасливих вечірок з друзями і відпочинку на жарких пляжах Шейк встигла попрацювати: позувала відомому фотографу Мерту Аласу в колекції Burberry» - йдеться в описі до кадрів.
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У мережі відреагували дуже бурхливо:
"Зараз всі ми трішечки зраділи; спасибі! Стало легше😂; відмінна фігура️️; і тут моя самооцінка піднялася; Прекрасна; все одно красуня👐 🏻; Ох!аж від серця відлягло😂якщо ви розумієте про що я😎; всі ми трохи Іришка😂 😂; подивишся на реальні тіла без фотошопу , і розумієш, що у тебе все дуже навіть добре !!!; І це ідеальне фігура?😂».
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