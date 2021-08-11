Модель виглядала зовсім не так, як на глянці

Відома модель Ірина Шейк спантеличила зовнішністю на пляжі, показавши справжню фігуру без фотошопу

Ірина Шейк вважається досить відомою моделлю, прославленої на весь світ. Причому кадри з її образами розбурхують тисячі шанувальників. А нещодавно в Instagram з'явилися знімки, які показали справжню фігуру моделі з усіма вадами.

Так, в мережі з'явилися кадри, які були зроблені під час відпочинку зірки на Ібіці. Рікардо Тіші та Ірина Шейк відзначили 47-й день народження дизайнера на Ібіці. Там Шейк і здивувала зовнішністю під час відпочинку, показавши фігуру не з найкращого боку.

"Рікардо та Ірина-давні друзі, у своїх постах 35-річна супермодель навіть називає його членом сім'ї і любов'ю всього свого життя. Крім галасливих вечірок з друзями і відпочинку на жарких пляжах Шейк встигла попрацювати: позувала відомому фотографу Мерту Аласу в колекції Burberry» - йдеться в описі до кадрів.

У мережі відреагували дуже бурхливо:

"Зараз всі ми трішечки зраділи; спасибі! Стало легше😂; відмінна фігура️️; і тут моя самооцінка піднялася; Прекрасна; все одно красуня👐 🏻; Ох!аж від серця відлягло😂якщо ви розумієте про що я😎; всі ми трохи Іришка😂 😂; подивишся на реальні тіла без фотошопу , і розумієш, що у тебе все дуже навіть добре !!!; І це ідеальне фігура?😂».

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