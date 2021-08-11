Модель выглядела совсем не так, как на глянце

Известная модель Ирина Шейк озадачила внешностью на пляже, показав настоящую фигуру без фотошопа

Ирина Шейк считается довольно известной моделью, прославленной на весь мир. Причем кадры с ее образами будоражат тысячи поклонников. А недавно в Инстаграм появились снимки, которые показали настоящую фигуру модели со всеми изъянами.

Так, в сети появились кадры, которые были сделаны во время отдыха звезды на ибице. Рикардо Тиши и Ирина Шейк отметили 47-й день рождения дизайнера на Ибице. Там Шейк и удивила внешностью во время отдыха, показав фигуру не с самой лучшей стороны.

«Рикардо и Ирина — давние друзья, в своих постах 35-летняя супермодель даже называет его членом семьи и любовью всей своей жизни. Помимо шумных вечеринок с друзьями и отдыха на жарких пляжах Шейк успела поработать: позировала известному фотографу Мерту Аласу в коллекции Burberry» - говорится в описании к кадрам.

В сети отреагировали очень бурно:

«Сейчас все мы немножечко обрадовались; Спасибо! Стало легче😂; Отличная фигура☺️; И тут моя самооценка поднялась; Прекрасна; Все равно красотка 👐🏻; Ох!аж от сердца отлегло😂если вы понимаете о чем я😎; Все мы немного Иришка😂😂; Посмотришь на реальные тела без фотошопа , и понимаешь , что у тебя все очень даже хорошо !!!; И это идеальное фигура?😂».

Напомним, роскошную Ирину Шейк в мини-платье спутали с Моникой Беллуччи

А еще Politeka сообщала, что неповторимая Ирина Шейк без трусиков воплотила самые смелые мечты

Также Politeka сообщала, что Ирина Шейк в платье с экстра-декольте вскружила голову чувственным видом