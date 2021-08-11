Известная модель Ирина Шейк озадачила внешностью на пляже, показав настоящую фигуру без фотошопа
Ирина Шейк считается довольно известной моделью, прославленной на весь мир. Причем кадры с ее образами будоражат тысячи поклонников. А недавно в Инстаграм появились снимки, которые показали настоящую фигуру модели со всеми изъянами.
Так, в сети появились кадры, которые были сделаны во время отдыха звезды на ибице. Рикардо Тиши и Ирина Шейк отметили 47-й день рождения дизайнера на Ибице. Там Шейк и удивила внешностью во время отдыха, показав фигуру не с самой лучшей стороны.
«Рикардо и Ирина — давние друзья, в своих постах 35-летняя супермодель даже называет его членом семьи и любовью всей своей жизни. Помимо шумных вечеринок с друзьями и отдыха на жарких пляжах Шейк успела поработать: позировала известному фотографу Мерту Аласу в коллекции Burberry» - говорится в описании к кадрам.
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В сети отреагировали очень бурно:
«Сейчас все мы немножечко обрадовались; Спасибо! Стало легче😂; Отличная фигура☺️; И тут моя самооценка поднялась; Прекрасна; Все равно красотка 👐🏻; Ох!аж от сердца отлегло😂если вы понимаете о чем я😎; Все мы немного Иришка😂😂; Посмотришь на реальные тела без фотошопа , и понимаешь , что у тебя все очень даже хорошо !!!; И это идеальное фигура?😂».
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