Український актор Тарас Цимбалюк показав нове фото, здивувавши українців
Як пише Politeka.net, Тарас став популярним українським актором і зіркою серіалу "Кріпосна", де вже протягом двох сезонів радує українців. Красунчик нещодавно одружився на актрисі тіні Антоненко. Весілля проходило в Карпатах, де зібралися найближчі зоряної пари. Не забуває Цимбалюк і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Тарас на новому фото був в пальто і сорочці, а також з великою бородою. Цимбалюк опублікував кілька фотографій, показуючи кадри з нового сезону "Кріпосна", який восени вийде на екрани.
"Кріпосна три. Скоро", - написав Тарас.
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"Дуже чекаємо, синочку", - написала мати Цимбалюка.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Дуже чекаємо"," неможливо дочекатися"," чекаю не дочекаюся, вже перші два сезони по 10-му колі переглянула", " чекаємо! Мав честь взяти участь у цьому неймовірно красивому і захоплюючому проекті", " чому Назар так старо виглядає?".
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