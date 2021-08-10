Український актор Тарас Цимбалюк показав нове фото, здивувавши українців

Як пише Politeka.net, Тарас став популярним українським актором і зіркою серіалу "Кріпосна", де вже протягом двох сезонів радує українців. Красунчик нещодавно одружився на актрисі тіні Антоненко. Весілля проходило в Карпатах, де зібралися найближчі зоряної пари. Не забуває Цимбалюк і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Тарас на новому фото був в пальто і сорочці, а також з великою бородою. Цимбалюк опублікував кілька фотографій, показуючи кадри з нового сезону "Кріпосна", який восени вийде на екрани.

"Кріпосна три. Скоро", - написав Тарас.

"Дуже чекаємо, синочку", - написала мати Цимбалюка.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже чекаємо"," неможливо дочекатися"," чекаю не дочекаюся, вже перші два сезони по 10-му колі переглянула", " чекаємо! Мав честь взяти участь у цьому неймовірно красивому і захоплюючому проекті", " чому Назар так старо виглядає?".

Нагадаємо, Цимбалюк з" кріпосної " опинився на розбитому вщент авто

А ще Politeka писала, що вибух на знімальному майданчику біля зірки" кріпак " Цимбалюка, з'явилися кадри

Також Politeka повідомляла, що Цимбалюк з "кріпосної" обрушився на українців з гнівною тирадою



