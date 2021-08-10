Солістка групи "Go_A" Катерина Павленко показала, як проводить день народження

Як передає Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. 10 серпня 2021 року Катерині виповнилося 33 роки. Схоже, співачка вирішила нікуди не поспішати і довше поніжитися в ліжку.

Компанію їй склав улюблений кіт на прізвисько Котик породи сфінкс.

Зазначимо, під час підготовки до Євробачення Каті довелося віддати його, оскільки її днями не було вдома. Але коли артистка повернулася в Україну, Котика привезли зустрічати її прямо в аеропорт. Відпускати господиню на довго він не любить.

Відзначимо, напередодні свого дня народження Катя Павленко зробив попередження.

"Якщо раптом у когось виникне бажання подарувати мені квіти, то знайте, що найкращим подарунком для мене буде, якщо ви не зробите цього. Квіти повинні рости. І я не знаю жодної вагомої причини, щоб зривати їх. Краще намалюйте. Або просто сфотографуйте, як вони ростуть. З землі. Живі і справжні, як і всі дійсно важливі речі», - зазначила вона.

Нагадаємо, солістка "Go_A" зі своїм вірним супутником помилувалася романтичними видами.

А ще Politeka писала, що солістку "Go_A" Катю Павленко не дізналися після кардинальної зміни образу.

Також Politeka повідомляла, що солістка Go_A в "маскуванні" і дивній позі показала свою унікальність.