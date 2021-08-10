Українська легендарна виконавиця Софія Ротару привернула увагу Алли Пугачової

У ЗМІ багато років ходять чутки про ворожнечу Пугачової і Ротару, повідомляє Politeka.net. Обидві артистки починали кар'єру приблизно в один час, і між ними виникало справжнє протистояння.

Днями Ротару опублікувала уривок своєї нової пісні в Instagram. У пості зірка вразила не тільки молодим виглядом, але і чарівним голосом.

"...Серце хоче любити і вірити в твою любов...",- написала артистка.

Українська легенда зуміла привернути увагу зірок шоу-бізнесу, в тому числі Миколи Баскова і Алли Пугачової. Остання поставила смайлик у вигляді великого пальця вгору.

Загалом пост зібрав понад 100 тисяч переглядів.

Зазначимо, що ЗМІ пишуть, що суперництво між Пугачовою і Ротару почалося багато років тому. Всьому виною стали різні характери зірок - першу назвали хуліганкою, а другу - скромницею.

Софія Ротару отримала визнання публіки раніше, її вже відзначали нагородами, в той час поки Пугачова тільки пробивала собі шлях.

ЗМІ назвали різні причини багаторічного конфлікту, зокрема коли Ротару знялася у фільмі "Душа" замість Пугачової.

Примітно, що обидві співачки ніколи не дозволяли говорити погано про одну одну публічно.

Раніше Politeka писала, що єдиний син Софії Ротару показав щасливу співачку в білій сукні і з квітами

Нагадаємо, що Софія Ротару прилетить на концерт до Дня Незалежності України з російського Сочі

A ще Politeka повідомляла, що єдина внучка Софії Ротару показала свої VIP-розваги з нареченим-мільйонером