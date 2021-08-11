Актриса і співачка Дженніфер Лопес на романтичному побаченні з Беном Аффлеком здивувала виглядом
48-річний Бен Аффлек і 52-річна Дженніфер Лопес продовжують бути в центрі уваги через своїх публічних побачень. Причому з кожним разом пара дивує все більше-то стильним цибулею, то незграбним виглядом і поцілунками. Через 17 років відносини зірок були відновлені досить раптово.
І незважаючи на весь хейт, артисти не звертають уваги на недоброзичливі зауваження і насолоджуються своїм романом. Як можна помітити на нових кадрах, зірки приїхали на вечерю причепурившись: Бен був у піджаку, сорочці і брюках, а його Дженніфер - в білому ТОПі, зав'язаному на вузол на талії, і асиметричною міді-спідниці і світлих босоніжках
"Ідеальна пара: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек показують, як зібрати правильні парні луки на побачення 😍 🤍 » - сказано в підписі до кадрів.
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Користувачі Мережі оцінили по-своєму:
"Що то він не веселий на всіх фото з нею !... 🙈 👀 ; Щось у Бена.. чи то здоров'я, чи то інша травма - поганий.. 🙈; Одягла Бена, щоб відповідав))); П'є мабуть красень🙈; відпрацьовують контракт, не шкодуючи сил👏; Просто красива пара; Боже, який він сумний.....😢 ; А так красива пара😍; як їм набридли папараці; Ну що ж Бен такий сумний вічно😁"»
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