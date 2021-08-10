Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", показала свій відпочинок на яхті

Українська артистка вже давно завоювала любов публіки, пише Politeka.net. Зірка починала свій шлях з участі в КВН, потім послідували ролі в різних скетчах, участь у "Лізі сміху" і так далі.

Зараз на розкішну й артистичну блондинку підписані 384 тисячі користувачів мережі, яких вона регулярно балує сміливими фото.

Так, на новому знімку Ірина показала, як розслабляється на яхті. Артистка позувала в купальнику, виблискуючи стрункими ніжками і плоским животом, її літній образ завершили бандана й окуляри.

"Утікай...", - написала Ірина.

За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Супер🔥 🔥 🔥 🔥"," Красуня!!!", "Вогняна 🔥", " Ягода Малинка🔥 🔥 😍", " неймовірно красива.Ірися ти дуже се**уальна.Супер🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏", "Сопонару круто виглядаєш Ти", " можна з тобою втекти😍 🔥❤️", "тільки хвіст відкинула, як вам русалка без хвоста?", "В Instagram нас чекає маніяк?",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, зараз Ірина Сопонару також знімається скетч-комедії "Одного разу під Полтавою". Це спін-офф ситкому "Країна У", в якому розповідається про життя Юри (Юрій Ткач) і його дружини Яринки (Ірина Сопонару).

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