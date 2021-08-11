Хіп-хоп і реп-виконавиця Аlyona Alyona (Олена Савраненко) прокоментувала скандал і свою роль у ньому

Так, 30-річна співачка взяла участь у зйомках рекламного ролика компанії Red Bull, які проходили 10 серпня на Софіївській площі в Києві. За задумом організаторів, Аlyona Alyona повинна була "подрифтити" разом із всесвітньо відомим гонщиком Конором Шанаханом, який прибув до України спеціально на ці зйомки. Але щось пішло не за планом.

В результаті дрифту, пошкодилася бруківка на площі. Справою зайнялися в столичній поліції, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП Києва.

"Організатори провели зйомку рекламного ролика із залучення двох автомобілів, не отримавши відповідний дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва. Відомості про подію внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 (Хуліганство) КК України", - йдеться у повідомленні. У прокуратурі, в свою чергу, заявили про збитки на суму близько 50 млн. гривень.

Аlyona Alyona, яка брала участь у зйомках, вирішила пояснити ситуацію. Реперша записала відеозвернення, яке опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram. За її словами, Red Bull хотіли приурочити ролик до Дня Незалежності України і підключили до процесу лідерів думок, в тому числі і її.

"Моя роль полягала в тому, щоб просто покататися на дрифт-машині. Також мене запевнили, що всі дозволи у них є і по завершенні приїдуть клінінгові машини, які це все очистять. Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - заявила співачка.

В даний час компанія попросила в українців вибачення і робить все, щоб повернути Софіївській площі початковий вигляд.

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