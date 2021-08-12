Олег Винник приховує своє особисте життя, але армія його прихильниць, яких в Мережі жартома називають "вовчицями", все ж вирахували, хто його "любов"
Так, 48-річному співакові приписують стосунки з його бек-вокалісткою Таюне (Таїсією Сватко). Подейкують, що парочка вже давно одружена й, більш того, у них є дорослий син, який зараз живе в Німеччині.
На фан-сторінках Винника регулярно з'являються різні кадри з "доказами" його почуттів до 47-річної Таюне. Судячи з численних коментарів, "вовчиці" схвалюють вибір Олега Анатолійовича, засипаючи блондинку компліментами.
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Так, нову відеороботу опублікували на одній з фан-сторінок співака в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
"Та що ж таке. Робила зовсім інше відео... проте... прийшла ця "Роксолана" ❤️❤️❤️❤️❤️", - йдеться в підписі до кадрів.
"красива пісня👏 👏"; "відео класне❤️❤️❤️. А пісня просто до мурашок"; "Прекрасна пісня, чіпає душу!!!!! ❤️ - І просто розриває її))"; "Наша улюблена принцеса🌹"; "🔥 ніжно чарівно солодко лагідно"; "Люблю я вас, Олег і Таюне❤️❤️"; "Супер красива жінка, фото клас❤️❤️❤️", - користувачі обговорили побачене.
Нагадаємо, шанувальниці Винника підтримали його "дружину", яку він приховує: "Тая, дай тобі Бог терпіння"
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