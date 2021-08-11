Співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", розповів про радість у родині
Як пише Politeka.net, Сергій став відомим українським співаком після перемоги на "Голосі", де був у команді Наді Дорофєєвої. Сергій після тріумфу продовжує займатися творчістю, а також веде блог в Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.
СЕРГІЙ в новому пості Instagram вирішив поділитися радістю. Як виявилося, у нього старшого брата Романа народився другий син.
"Лазановських на одного більше. Вітаю Наталію і Романа Лазановських", - написав Сергій в сторіс.
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"Назарчик. Хто тепер у тебе є?",- запитав співак у племінника.
"Братик", - відповів малюк.
"Братик є? Ти радієш, будеш грати з ним усіма іграшками?",- запитав Сергій.
"Угу", - відповів Назар.
На наступному фото Сергій разом з Назаром сиділи поруч. Парочка показувала язики і підняла два пальці вгору, поки Лазановський робив селфі.
"Ми радіємо ще одному "шибеникові". Тепер в хаоті буде постійний ураган", - написав Сергій над фото.
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