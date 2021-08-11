Співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", розповів про радість у родині

Як пише Politeka.net, Сергій став відомим українським співаком після перемоги на "Голосі", де був у команді Наді Дорофєєвої. Сергій після тріумфу продовжує займатися творчістю, а також веде блог в Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.

СЕРГІЙ в новому пості Instagram вирішив поділитися радістю. Як виявилося, у нього старшого брата Романа народився другий син.

"Лазановських на одного більше. Вітаю Наталію і Романа Лазановських", - написав Сергій в сторіс.

"Назарчик. Хто тепер у тебе є?",- запитав співак у племінника.

"Братик", - відповів малюк.

"Братик є? Ти радієш, будеш грати з ним усіма іграшками?",- запитав Сергій.

"Угу", - відповів Назар.

На наступному фото Сергій разом з Назаром сиділи поруч. Парочка показувала язики і підняла два пальці вгору, поки Лазановський робив селфі.

"Ми радіємо ще одному "шибеникові". Тепер в хаоті буде постійний ураган", - написав Сергій над фото.

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