Певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", рассказал о радости в семье

Как пишет Politeka.net, Сергей стал известным украинским певцом после победы на "Голосі", где был в команде Нади Дорофеевой. Сергей после триумфа продолжает заниматься творчеством, а также ведет блог в Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.

Сергей в новом посте Инстаграм решил поделиться радостью. Как оказалось, у него старшего брата Романа родился второй сын.

"Лазановских на одного больше. Поздравляю Наталью и Романа Лазановских", - написал Сергей в сторис.

"Назарчик. Кто теперь у тебя есть?", - спросил певец у племянника.

"Братик", - ответил малыш.

"Братик есть? Ты радуешься, будешь играть с ним всеми игрушками?", - спросил Сергей.

"Угу", - ответил Назар.

На следующем фото Сергей вместе с Назаром сидели рядом. Парочка показывала языки и подняла два пальца вверх, пока Лазановский делал селфи.

"Мы радуемся еще одному "сорванцу". Теперь в хаоте будет постоянный ураган", - написал Сергей над фото.

Напомним, Лазановский показал женщину, благодаря которой пробился на "Голос країни"

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