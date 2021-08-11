Певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", рассказал о радости в семье
Как пишет Politeka.net, Сергей стал известным украинским певцом после победы на "Голосі", где был в команде Нади Дорофеевой. Сергей после триумфа продолжает заниматься творчеством, а также ведет блог в Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.
Сергей в новом посте Инстаграм решил поделиться радостью. Как оказалось, у него старшего брата Романа родился второй сын.
"Лазановских на одного больше. Поздравляю Наталью и Романа Лазановских", - написал Сергей в сторис.
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"Назарчик. Кто теперь у тебя есть?", - спросил певец у племянника.
"Братик", - ответил малыш.
"Братик есть? Ты радуешься, будешь играть с ним всеми игрушками?", - спросил Сергей.
"Угу", - ответил Назар.
На следующем фото Сергей вместе с Назаром сидели рядом. Парочка показывала языки и подняла два пальца вверх, пока Лазановский делал селфи.
"Мы радуемся еще одному "сорванцу". Теперь в хаоте будет постоянный ураган", - написал Сергей над фото.
Напомним, Лазановский показал женщину, благодаря которой пробился на "Голос країни"
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