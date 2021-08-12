Відома співачка Міла Нітіч показала шанувальникам свій образ-фаворит з відомого бутіка "Miss Diamond"

Як пише Politeka.net, 30-річна українська співачка Людмила Нитичук, яка виступає під псевдонімом Міла Нітіч, нещодавно з новою силою заявила про себе на шоу "Голос країни". Співачка часто ділиться з шанувальниками подробицями свого особистого життя у своєму Instagram. Так, цього разу Міла Нітіч розповіла, що приїхала вибирати вбрання у відомий київський бутік "Miss Diamond". Також співачка попросила фанів проголосувати за той образ, який їм сподобається найбільше.

"Дівчата, я сьогодні у прекрасному місці, яке називається "Miss Diamond" бутік. Ми зараз вибираємо образ, а ви голосуйте", - каже Міла.

Так, Нітіч приміряла довге красиве плаття, білий костюм, однак свій вибір зупинила на коротенькій сукні з квітковим принтом та відкритими плечима.

"Я свого фаворита оприділила! Ну що скажете?", - запитує співачка у шанувальників.

Міла весело потанцювала у новій сукні, однак для чого вибирала образи не зізналася.

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