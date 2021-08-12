Лідія Таран поділилася з українцями радістю, заговоривши про побачення

Як пише Politeka.net, успішна телеведуча Лідія Таран, зірка 1+1, нещодавно повернулася з Франції. Красуня тепер вирішила поїхати в місто Суми, розповівши українцям в Instagram про це емоціях.

На нових фото Лідія позувала в яскравій довгій сукні. Красуня стояла біля таблички"я чекаю, бо люблю". На другому фото Таран вже була в знаменитій Сумській альтанці, а також зробила ще кілька фото біля знакових пам'яток міста.

"Чекаю, тому що люблю! Закохалася вчора, в місто Суми! Тут гаряче і дуже цікаво, призначаю побачення всім в Білій альтанці, і що на 2 фотці. У ТСН о 19.30 все вам розповім. Ну, чи багато сумчан у мене тут? Давайте влаштуємо перекличку тут в коментах".

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ліда, коли буде ефір у Полтаві?", "Ми не далеко. У Шостці, але з вами і плаття красиве", "які прекрасні слова".

Варто відзначити, що Лідія воспітитивает одна дочка Василину. Красуня була у відносинах з Андрієм Доманським з 2005 році. У 2010 році чоловік вирішив різко кинути свою обраницю.

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