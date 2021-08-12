Лидия Таран поделилась с украинцами радостью, заговорив о свидании

Как пишет Politeka.net, успешная телеведущая Лидия Таран, звезда 1+1, недавно вернулась из Франции. Красотка теперь решила поехать в город Сумы, рассказав украинцам в Инстаграм об этом эмоциях.

На новых фото Лидия позировала в ярком длинном платье. Красотка стояла у таблички "Я жду, ибо люблю". На втором фото Таран уже была в знаменитой сумской альтанке, а также сделала еще несколько фото возле знаковых памяток города.

"Жду, потому что люблю! Влюбилась вчера, в город Сумы! Здесь горячо и очень интересно, назначаю свидание всем в белой альтанке, и что на 2 фотке. В ТСН в 19.30 все вам расскажу. Ну, много ли сумчан у меня здесь? Давайте устроим перекличку здесь в комментах".

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лида, когда будет эфир в Полтаве?", "Мы не далеко. В Шостке, но с вами и платье красивое", "Какие прекрасные слова".

Стоит отметить, что Лидия воспитытывает одна дочь Василису. Красотка была в отношениях с Андреем Доманским с 2005 году. В 2010 году мужчина решил резко бросить свою избранницу.

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