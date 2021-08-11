Камалія з дітьми та чоловіком відпочиває у Туреччині

Відома співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні, показала кадри з відпочинку з сім’єю та друзями в Туреччині

Як пише Politeka.net, 44-річна заслужена артистка України, дружина пакистанського мільярдера Мохаммада Захура Камалія (справжнє ім’я Наталія Шмаренкова) часто публікує світлини та відео у своєму Instagram.

Так, цього разу співачка показала шанувальникам кадри з елітного відпочинку в турецькому місті Мармарис, куди полетіла разом з чоловіком Мохаммадом, доньками-двійнятами Мірабеллою та Арабеллою, а також близькою подругою – фешн дизайнером Оленою Бернацькою та її чоловіком бізнесменом Дем'яном Пульчевим.

"Відпочинок вдвічі прекрасніший, коли поруч близькі люди ❤️", - написала Камалія.

Шанувальники співачки написали багато коментарів та побажали Камалії хорошого відпочинку.

"Справжня дівчинка, з душею, без пафосу, без зоряної хвороби. Недарма її вибрав багатий, шляхетний чоловік. Прекрасна 👪", "Чудова сім'я!!! Найкращого Вам відпочинку !!", "Круто, ❤️ хорошого відпочинку, ми теж з сім'єю на морі, класно !!!! ❤️", "Яка ювелірна робота-одна дівчинка копія мама, друга копія тато🔥👏", " Дуже красиві діти просто чудові 🙌🙌😍❤️❤️❤️".

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