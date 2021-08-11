Відома співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні, показала кадри з відпочинку з сім’єю та друзями в Туреччині
Як пише Politeka.net, 44-річна заслужена артистка України, дружина пакистанського мільярдера Мохаммада Захура Камалія (справжнє ім’я Наталія Шмаренкова) часто публікує світлини та відео у своєму Instagram.
Так, цього разу співачка показала шанувальникам кадри з елітного відпочинку в турецькому місті Мармарис, куди полетіла разом з чоловіком Мохаммадом, доньками-двійнятами Мірабеллою та Арабеллою, а також близькою подругою – фешн дизайнером Оленою Бернацькою та її чоловіком бізнесменом Дем'яном Пульчевим.
"Відпочинок вдвічі прекрасніший, коли поруч близькі люди ❤️", - написала Камалія.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат несподівано оприлюднив кадри з весілля: "Щастя молодим!"
Навчальний рік з 1 вересня в Україні: як працюватимуть школи, "поки тепло..."
"Є дрес-код?": у метро Харкова не пустили дівчину через зовнішній вигляд, відео
Стало відомо про трагічну загибель чемпіона України: "У цій історії сумно все"
Пішла з життя зірка "Москва сльозам не вірить" і "Татусевих дочок": подробиці трагедії
Шанувальники співачки написали багато коментарів та побажали Камалії хорошого відпочинку.
"Справжня дівчинка, з душею, без пафосу, без зоряної хвороби. Недарма її вибрав багатий, шляхетний чоловік. Прекрасна 👪", "Чудова сім'я!!! Найкращого Вам відпочинку !!", "Круто, ❤️ хорошого відпочинку, ми теж з сім'єю на морі, класно !!!! ❤️", "Яка ювелірна робота-одна дівчинка копія мама, друга копія тато🔥👏", " Дуже красиві діти просто чудові 🙌🙌😍❤️❤️❤️".
Рaніше Politeka писaлa, що найбагатша співачка України здивувала зверненням з охопленої вогнем Туреччини: "Пожежі нам...".
Нaгaдaємо, що 66-річний чоловік найбагатшої співачки України вразив друга Тіни Кароль: "Виглядає краще, ніж я в 36".
A ще Politeka повідомлялa, що сумна звістка затьмарила свято в родині найбагатшої співачки України Камалії: "Будь ласка, помоліться".