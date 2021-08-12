Українська співачка Тіна Кароль влаштувала Танці з невідомим красенем

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є успішною вітчизняною співачкою. Красуня нещодавно випустила міні-альбом" Красиво", на дві пісні з якого вже презентувала кліпи. Відеороботи дівчини зібрали мільйони переглядів на Ютуб. Також дівчина дає концерти і виступає на приватних вечірках.

Так, на нових кадрах, які з'явилися на фан-сторінці Кароль в Instagram, красуня була в шикарному вечірній сукні на весіллі. Тіна співала, танцюючи з хлопцем на ім'я Арчі. Кадри вийшли досить милими і цікавими.

"Мило адже", - написано було під публікацією.

Фанати подивилися відео більше тисячі разів і написали коментарі:

"Це де і з ким?", "Елегантно і красиво. Ніяких обнімашек і поцілунків", "красуня наша і Арчі нічого", "та сама дівчинка в таборі, яка танцює всі повільні танці".

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