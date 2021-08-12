Анна Саліванчук поділилася гарячим образом і розповіла про мрію

Як пише Politeka.net, Анну Саліванчук знають як успішну вітчизняну актрису. Також дівчина є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Анна веде блог в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото красуня позувала в наряді з декольте. Анну зняли крупним планом, зробивши акцент на пишному бюсті. Фото вийшло максимально гарячим, але Саліванчук це не збентежило.

"Якщо ви знайдете свою справу,

то від вас вимагається тільки завзятість,

щоб люди повірили в твій дар.

Просто не дозволяйте собі відмовитися від мрії. Навіть коли ніхто не вірить.

Тільки завзятість.

Вам більше не потрібно нічого", - написала Анна.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Неймовірно красива", "очманілі груди", "красива", "клас, Ганнуся", "Прекрасно".

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