Ведучий Леся Нікітюк грала перед камерою, блиснувши формами в оригінальному купальнику
Так, 33-річна зірка зараз знаходиться в Португалії, передає Politeka.net. Нікітюк активно ділиться з шанувальниками своїми пригодами в Сонячній Мадейрі.
Зокрема, Леся влаштувала незабутню фотосесію у відкритому басейні, розташованому на даху будівлі. Блондинка в найрізноманітніших ракурсах покуратилася перед камерою, демонструючи з усіх боків струнку фігуру. На ній був незвичайний рожевий купальник, верх якого виконаний зі стрічок. Тканина "небезпечно" обтягнула округлості Лесі, але сміливості дівчини не позичати, що відразу ж стало об'єктом гарячих обговорень в коментарях.
"Найстаріший курорт Європи, і наймолодша на ньому😁 🍾", - йдеться в підписі.
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Користувачі порівняли Лесю зі всесвітньо відомою супермоделлю Іриною Шейк, зазначивши, що українка навіть "краще". Крім того, деякі відзначають, що з такими темпами Нікітюк скоро буде виставляти такі ж відверті фото, як і співачка Настя Каменських. А остання, як відомо, пару раз взагалі повністю роздягалася перед камерами.
"Купальник-так😮. Навіщо взагалі ті дві смужки? 😂"
"Хочу довіряти людям, як вона своєму купальнику"
"Фігура краще, ніж у Ірини Шейк👌 👌 👌"
"Курорту пощастило"
"Цей басейн зараз закипить)))"
"З таким купальником, ви точно вийдете там заміж за старого мільйонера😎"
"Купальник тільки для Instagram, мабуть, а ось пірнати в такому я б не ризикнула"
Нагадавши, Нікітюк в рожевому бікіні занадто розкріпачилася в басейні
Як повідомляла Politeka, Нікітюк, полетівши на" побачення " з футболістом, осоромилася в екстремальному купальнику
Також Politeka писала, що схвильована Нікітюк повідомила про розставання зі своїм меценатом