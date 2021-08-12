Ведучий Леся Нікітюк грала перед камерою, блиснувши формами в оригінальному купальнику

Так, 33-річна зірка зараз знаходиться в Португалії, передає Politeka.net. Нікітюк активно ділиться з шанувальниками своїми пригодами в Сонячній Мадейрі.

Зокрема, Леся влаштувала незабутню фотосесію у відкритому басейні, розташованому на даху будівлі. Блондинка в найрізноманітніших ракурсах покуратилася перед камерою, демонструючи з усіх боків струнку фігуру. На ній був незвичайний рожевий купальник, верх якого виконаний зі стрічок. Тканина "небезпечно" обтягнула округлості Лесі, але сміливості дівчини не позичати, що відразу ж стало об'єктом гарячих обговорень в коментарях.

"Найстаріший курорт Європи, і наймолодша на ньому😁 🍾", - йдеться в підписі.

Користувачі порівняли Лесю зі всесвітньо відомою супермоделлю Іриною Шейк, зазначивши, що українка навіть "краще". Крім того, деякі відзначають, що з такими темпами Нікітюк скоро буде виставляти такі ж відверті фото, як і співачка Настя Каменських. А остання, як відомо, пару раз взагалі повністю роздягалася перед камерами.

"Купальник-так😮. Навіщо взагалі ті дві смужки? 😂"

"Хочу довіряти людям, як вона своєму купальнику"



"Фігура краще, ніж у Ірини Шейк👌 👌 👌"

"Курорту пощастило"

"Цей басейн зараз закипить)))"

"З таким купальником, ви точно вийдете там заміж за старого мільйонера😎"

"Купальник тільки для Instagram, мабуть, а ось пірнати в такому я б не ризикнула"

Нагадавши, Нікітюк в рожевому бікіні занадто розкріпачилася в басейні

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