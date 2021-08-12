Актриса й екс-"Холостячка" Ксенія Мішина здивувала відвертим постом про самотність

Як відомо, 31-річна зірка нещодавно розлучилася зі своїм коханим, переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом. Вони зустрічалися трохи більше півроку після фіналу проекту і навіть вже подейкували про весілля і майбутніх дітей, як сталося те, чого так боялися фанати парочки. Раптово Ксенія оголосила, що йде від Олександра, не називаючи причини. До речі, Еллерт теж зберігає мовчання, чому у них не склалося. Шанувальникам обох доводиться тільки гадати.

У своєму останньому пості Мішина поділилася глибокими думками про самотність, прийшовши до висновку, що не боїться залишитися одна, передає Politeka.net.

"Самотність страшна тільки тому, хто настільки зрадив себе, що впевнений, що ніхто більше ніколи не захоче присісти поруч і розділити їжу. Вона страшна тоді, коли зневірився, зачерствів настільки, що вже не віриш в те, що коли-небудь ще зустрінеш когось зі своєї зграї, того, хто пахне близькістю і цікавою бесідою",-пофілософствувала актриса.

Не всі її підписники перейнялися цим одкровенням.

"Початок сопливих постів, вам що 16?", - написав один з них.

"@andrew_bovkun о, вам не зрозуміти:)", - різко відповіла йому екс-"Холостячка".

Шанувальники Ксенії заступилися за неї в подальших коментарях:

"Що таке самотність, може зрозуміти тільки зріла людина, і з віком це абсолютно не пов'язано!"

"@andrew_bovkun вам вже давно не 16, а до висловлювань гідних дорослого чоловіка так і не доросли👎"

"@andrew_bovkun проходьте повз, не читайте як що Вам не цікаво... Дивний Ви..."

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