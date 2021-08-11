Дружина головного героя реаліті-шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова часто публікує фотографії їхнього сина та показує, як бориться з вагою після пологів

Як пише Politeka.net, 23-річна успішна блогерка Даша Квіткова після участі в проєкті "Холостяк" вийшла заміж за головного героя реаліті-шоу Микиту Добриніна. У середині липня цього року в пари народився первісток – син Лев, фотографії якого Даша часто показує шанувальникам у своєму Instagram.

Так, цього разу молода мама опублікувала серію фото Лева та написала, що вони з чоловіком "зірвали величезний джекпот у вигляді сина". Даша ніжно називає хлопчика "найкращим чоловіком".

Окрім цього, Квіткова розповіла, що збирається навчатися у Першій українській кулінарній академії Ольги Мартиновської, адже хоче покращити свої кулінарні навички та готувати смачно для сина та чоловіка.

Нагадаємо, що нещодавно Даша Квіткова без сорому показала свою фігуру після пологів. Жінка зауважила, що за вагітність вона набрала 30 зайвих кілограмів, однак планує швидко їх скинути, тому активно працює над цим. Її ціль – 54 кілограми. Даша розповіла, що ходить на масажі й вже помітила результат.

"Сьогодні я знову була на масажі Icoon, вирішила поєднувати разом з ручним", - написала Даша.

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