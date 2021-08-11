Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як розважається в Португалії
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною українською телеведучою, яка прославилася ще в шоу "Орел і Решка". Зараз дівчина веде багато цікавих проектів, а також активно розвиває Instagram.
На нових фото Нікітюк позувала в топіку і шортах. Красуня на першому фото тримала келих з напоєм і делікатеси в тарілці. На другому знімку Леся демонструвала види міста Фуншал (Португалія), яке омиває Атлантичний океан.
"Найкращі моменти останнього дня", - написала Леся під фото.
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Фанати поставили понад 32 тисячі лайків і написали коментарі:
"Авоська-просто супер", "всі фотки апетитні", "бісяться від жиру ще й оприлюднюють", "приємно, спасибі за те, що діліться смачними фото", "вогонь".
Нагадаємо, Нікітюк в рожевому бікіні занадто розкріпачилася в басейні
А ще Politeka писала, що Нікітюк, полетівши на" побачення " з футболістом, осоромилася в екстремальному купальнику
Також Politeka повідомляла, що Нікітюк у сукні з тісним ліфом зібралася на "побачення" з красунчиком-футболістом