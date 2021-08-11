Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як розважається в Португалії

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною українською телеведучою, яка прославилася ще в шоу "Орел і Решка". Зараз дівчина веде багато цікавих проектів, а також активно розвиває Instagram.

На нових фото Нікітюк позувала в топіку і шортах. Красуня на першому фото тримала келих з напоєм і делікатеси в тарілці. На другому знімку Леся демонструвала види міста Фуншал (Португалія), яке омиває Атлантичний океан.

"Найкращі моменти останнього дня", - написала Леся під фото.

Фанати поставили понад 32 тисячі лайків і написали коментарі:

"Авоська-просто супер", "всі фотки апетитні", "бісяться від жиру ще й оприлюднюють", "приємно, спасибі за те, що діліться смачними фото", "вогонь".

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