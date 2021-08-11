Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как развлекается в Португалии
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной украинской телеведущей, которая прославилась еще в шоу "Орел и Решка". Сейчас девушка ведет много интересных проектов, а также активно развивает Инстаграм.
На новых фото Никитюк позировала в топике и шортах. Красотка на первом фото держала бокал с напитком и деликатесы в тарелке. На втором снимке Леся демонстрировала виды города Фуншал (Португалия), который омывает Атлантический океан.
"Лучшие моменты последнего дня", - написала Леся под фото.
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Фанаты поставили более 32 тысяч лайков и написали комментарии:
"Авоська - просто супер", "Все фотки аппетитные", "Бесятся от жира еще и обнародуют", "Приятно, спасибо за то, что делитесь вкусными фото", "Огонь".
Напомним, Никитюк в розовом бикини слишком раскрепостилась в бассейне
А еще Politeka писала, что Никитюк, улетев на "свидание" с футболистом, оконфузилась в экстремальном купальнике
Также Politeka сообщала, что Никитюк в платье с тесным лифом собралась на "свидание" с красавчиком-футболистом