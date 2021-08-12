Українська співачка Вікторія Смеюха, екс-солістка "НеАнгелів", поділилася екстремальними кадрами з відпочинку

Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха зараз відпочиває в Албанії і показує своїм фоловерам на сторінці в Instagram цікаві кадри.

Співачка піднялася на одну з найвищих точок, звідки здійснюють свої польоти планеристи.

Смеюха зазначила, що у людини лише два вроджених страхи:

перед висотою і гучним звуком.

"Навіть якщо запитаєте у бувалого спортсмена-парашутиста, чи боїться він висоти — і, якщо він не солже, то відповість: «Так, висоти бояться всі». Просто з часом цей страх стає звичним і відступає на задній план», - розповіла співачка.

Смеюха зізналася, що воліла тільки дивитися на екстремальні розваги інших, додавши, що навіть це було хвилююче.

"Ось і ми в цей день вирішили подивитися на інших людей, що здійснюють стрибки, щоб побачити і дізнатися — як це буває, і включили в наш день містечко на ім'я Ллогара (Llogara), але стрибнути самі, так і не наважилися», - розповіла вона.

Ллогара-один з національних парків Албанії, який знаходиться в гірському регіоні і межує з морем.

Нагадаємо, екс-солістка "НеАнгелів" Смеюха блиснула засмаглим торсом на ганку своєї вілли.

А ще Politeka писала, що Камінська і Смеюха з "НеАнгелів" піддалися глузуванням, показавши свою "дружбу".

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