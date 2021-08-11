Співачка і актриса Дженніфер Лопес підкорила фігурою в спокусливому вбранні

У липні цього року знаменитість відсвяткувала 52-річчя, пише Politeka.net. Примітно, що зірка абсолютно не виглядає на свій вік.

Джей Ло ретельно стежить за зовнішністю, намагається правильно харчуватися і багато часу приділяє спорту. Також велику роль зіграла і генетика, завдяки якій співачка виглядає молодше своїх років.

Користувачі Мережі часто згадують найгарячіші образи знаменитості. Зокрема у фан-групі зірки з'явилося фото, на якому вона виблискує у спокусливому костюмі з "божевільним" декольте.

Примітно, що знімок був зроблений під час виступу артистки в Москві у 2019 році.

"Я відчуваю, як твоя прихильність торкається мене зі світлом зірок, а тепло твоєї любові приходить з сонячним світлом, і це змушує мене відчувати себе такою щасливою і легкою, як вітер ... ✨ 🌞 ❤ ️ ",- написали автори поста.

Публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів у вигляді смайликів.

Зазначимо, Дженніфер Лопес, крім того, що співачка і актриса, також мати двох дітей - сина Макса (Максиміліан Девід) і дочки Еммі (Емма Мерібел).

Зірка часто з ними їздить на зйомки, щоб побільше проводить часу разом.

Нагадаємо, що дочка Дженніфер Лопес вразила зовнішністю на спільному фото

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