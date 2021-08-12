Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська показала свої недоліки, через які обмежує себе в їжі

Українська співачка Оля Цибульська минулого року змогла скинути зайвих 15 кілограмів. Такого серйозного результату їй вдалося домогтися завдяки гучному способу скинути вагу-інтервального голодування і збалансованого харчування.

Однак, коли артистка трохи розслабилася і припинила дотримуватися правильного режиму, а також не дотримувалася потрібні обмеження в їжі і часто балувала себе смаколиками, вона знову набрала зайвого, на що і поскаржилася недавно на заході.

"Людей багато, щось смачненьке все їдять, а я... ні, нічого» - показуючи на порожній стіл, Цибульська поскаржилася на свої обмеження. Після цього вона продемонструвала подвійне підборіддя, показуючи тим самим, що набрала зайвого і тепер знову на дієті. Через невдалий ракурс зірка виглядала дещо втомленою, але вдало віджартувалася з цього приводу.

Раніше Оля записала сторіс, в якому поділилася думкою про носіння масок під час карантину.

Один з шанувальників поцікавився у співачки, коли носіння масок стане необов'язковим. У відповідь Цибульська написала: "загроза нікуди не поділася. Це як робити вигляд взимку, що зими немає".

Зазначимо, Оля Цибульська також стала кумою співака DZIDZIO (Михайла Хоми). Обидва хрестили сина музи і головної натхненниці групи DZIDZIO, надії.

Нагадавши, Цибульська несподівано показала сина і чоловіка, якого від усіх приховує.

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