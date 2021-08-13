Внучка легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко у незвичайному Кольє розповіла про те, як живе в Нью-Йорку
Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко відома модель і починаюча співачка. Вона є онукою легендарної артистки Софії Ротару. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя
На цей раз модель поділилася новими сторіз на своїй сторінці в Instagram. На них модель відповідала на питання шанувальників. Вона розповіла, яке місто для неї є ідеальним для життя.
"Місто яке дає сили, натхнення, можливості пізнати нове, там де часом зустрічаються перешкоди. Зараз для мене це Нью-Йорк", відповіла Соня.
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Також, дівчина розповіла, що зараз більшість часу проводить у Нью-Йорку, оскільки навчається там в університеті на дизайнера.
Варто відзначити, що на останньому фото внучка Софії Ротару позує в кольє Van Cleef & Arpels. Воно багато в чому повторює легендарний аксесуар 1968 року і коштує 580 тис. грн. Таке кольє було у легендарної актриси Грейс Келлі.
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