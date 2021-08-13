Анна Саліванчук, дружина відомого продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова, розповіла про головні помилки

Оскільки Анна є активним користувачем Instagram, вона щодня публікує нові кадри. Причому під фото артистка не говорить про будні, вона вважає за краще публікувати притчі, розповідати про життєві повчальні історії зі свого досвіду, а також нерідко доповнює пост цитатами.

Цього разу доволі сміливі кадри Саліванчук супроводила роздумами про життєві помилки:

«За життя можна наробити багато помилок, але для мене набагато гірше не зробити в житті нічого. Прожити нудну, одноманітну життя. Де кожен день схожий на сто попередній. Де немає ніяких падінь, злетів, життєвого досвіду. Коли людина рухається до чогось, помилки неминучі. Чудите! Так, щоб потім точно було що згадати!💫 "- зробила висновок Саліванчук, чим порадувала фанатів.

Багато хто звернув увагу саме на зовнішність актриси:

"Красуня🤗 😍; красуня реальна; 👏 красава огонь вогонь👏ноги ніштяк😮 😋 😎; клас!; Вище підняти ці ноги!!!».

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