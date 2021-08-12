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Актриса і гумористка з "Квартал 95", Олена Кравець, несподівано показала свою "нову" сім'ю

Олена Кравець - багатодітна мама: у 2003 році народила дочку, Марію, а у 2016-му - двійнят Івана і Катерину, пише Politeka.net. З 2002 року артистка одружена за колишнім виконавчим продюсером студії "Квартал 95", Сергієм.

Примітно, що Марія з'їхала від батьків, і зараз живе з подругою. Батьки ж повністю зайняті вихованням молодших дітлахів.

В одному з інтерв'ю Кравець розповіла, що їй весело ростити дітей, а їхнє життя з боку нагадує комедійний ситком, з перервою, коли діти сплять.

У новому пості Instagram у фан-групі зірки "Квартал 95" здивували фото Олени зі своєю "новою" сім'єю.

На кадрах артистка позувала з двома дітьми й "чоловіком", який вище за неї на дві голови. Виявляється, зараз йдуть зйомки нового фільму, назва якого приховується.

"Зйомки нового фільму для телеканалу Україна ❤️", - уточнили автори поста в підписі.

Публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Впевнена що буде супер класно. Аплодую стоячи👏 👏 👏", " знаю Крим наш))) іншого просто немає назви!", "Інтелігент .... інтелігентна", "чекаємо", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кравець з "Квартал 95" показала, як підросли її двійнята

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