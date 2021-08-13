Співак і колишній тренер шоу "Голос країни" Дан Балан засвітився на закритому заході під час концерту

Популярний артист припинив вести Instagram більше місяця тому, тому шанувальники шукають кадри з ним в мережі. Оскільки Дан вважав за краще зайнятися кар'єрою і написанням нових композицій, він вирішив уникати зайвої уваги.

Нещодавно на закритому вечорі Дан виступив зі своєю командою і відзначився вельми яскравим виступом в Одесі з двома красунями-блондинками. Причому серія кадрів, представлених на фан-акаунті викликала бурхливу реакцію у аудиторії Дана:

"😍Данчика багато не буває!😍 ; Love you Bro😍; найулюбленіша пісня 👏; клас, крутий співак!!! 👏 Дуже талановитий, спасибі вам за ваші пісні і настрій!!!; Супер! Справжній! Живчик👌 😍 ✊; супер пісня і виконавець; Я б теж хотіла...; І знову відео з Заходу ... вони нескінченні🤤; енергія б'є через край👏"»

Зазначимо, що у Тіни Кароль ранній виступ в Одесі не відбувся. Концерт Тіни повинен був початися о 23: 00, проте співачка вийшла на сцену тільки близько півночі, коли дощ трохи вщух.

Артистці довелося співати на сцені в калюжах, а в руках вона тримала рушник, яким витиралася від дощу і накривала голову. Апаратура була накрита поліетиленом, але періодично фонила.

Кароль вирішила, що виступати в таких умовах – це не поважати себе і глядача. Виконавши п'ять-шість пісень, Вона пішла зі словами: "я поважаю себе і вас. Я так співати не можу. На цьому концерт закінчено".

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