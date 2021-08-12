Співак дебютував на СТБ 8 років тому

Відомий в Україні співак Євген Літвінкович став одним із зіркових суддів популярного шоу "Співають всі"

Як пише Politeka.net, 39-річний співак Євген Літвінкович родом із білоруського міста Жодіно став відомий в Україні завдяки проєктам на телеканалі СТБ. Він став Суперфіналістом шоу "Україна має талант 4" у 2012 році та суперфіналістом шоу "Х-фактор 3" на початку 2013 року.

Після грандіозного дебюту на цих двох шоу, Літвінкович підписав контракт з продюсерським центром каналу СТБ на п’ять років і почав роботу над першим альбомом. Однак співпраця не склалася й Євген почав будувати сольну кар’єру, багато гастролював по Україні. Співак брав участь у проєкті "Незламні" та давав благодійні концерти у зоні АТО.

Цього року Євген Літвінкович вирішив повернутися на телебачення. Його запросили стати суддею нового грандіозного музичного проєкту "Співають всі". Про це повідомили на офіційній сторінці шоу в Instagram, та розсекретили імена дев’ятої десятки зіркової сотні мегашоу.

"⭐️Євген Літвінкович – артист і вокаліст. Впевнений, що саме українська версія шоу "Співають всі!" буде по-справжньому народною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім Літвінковича, до дев’ятої десятки увійшли хореограф і режисер Олександр Лещенко, заслужена артистка України Ярослава Руденко, гурт Kalush, співак Артур Боссо, композитор і автор Бродвей, хореограф і вокаліст Сергій Костецький, співак і актор Ігор Воєвуцький, педагог з вокалу Альона Савінова, солістка Національної Опери України Ольга Фомічова.

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