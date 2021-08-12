Актриса, колишня героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, постала в наряді, підкресливши свою ефектність

На шоу" Холосятчка "минулого року Мішина зупинила свій вибір на коміку з "Квартал 95" Олександрі Еллерті, повідомляє Politeka.net. Минулого місяця пара оголосила про розставання. Причину такого рішення обидва не розкривають.

Зараз обидва продовжують розвивати свої кар'єри, і діляться різними кадрами зі свого життя в мережі.

Так, в Instagram Мішина показала, що готується до нових зйомок. Зірка позувала перед дзеркалом в стильному і сміливому образі - вона обтягнула ідеальні вигини шкіряним платтям. Завершили образ красиві аксесуари і макіяж з акцентом на очі. Можливо, побачивши Ксенію в такому образі, Еллерт повинен зійти з розуму від того, кого втратив.

Сторіс було знято, коли над образом зірки продовжували працювати стилісти, до яких Ксенія і звернулася.

"Останні штрихи, я готова. Ах, яка сьогодні! Подобається, дівчатка? А, задоволені які! Класно!",- вимовила радісна Мішина.

У такому вбранні красуня взяла участь у зйомках шоу "Україна має талант", вихід нового сезону запланований на осінь. Мішина стала одним з членів журі, разом з танцюристом Євгеном Котом і телеведучим Сергієм Притулою. Також у випусках буде четвертий запрошений член журі.

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