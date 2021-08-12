Українська телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала серію особистих кадрів

Зараз артистка перебуває на останніх місяцях вагітності, але це не заважає їй вести активне світське життя, їздити на заходи і розповідати про свої будні в Instagram.

Оскільки зірка намагається також бути в центрі уваги, вона ділиться в сторі навіть маленькими моментами, підігріваючи інтерес до свого життя.

Цього разу Катерина показала, як проходив її день з маленьким сином, як вона встигла з ним взяти участь у фотосесії, і як потім рятувалася від спеки в басейні, адже їй важко переносити духоту.

"Під оливкою, макіяж не змила, але насамперед охолола", - написала під кадрами Катерина.

Раніше Катерина після відпустки помітила, що отримала веснянки, вигорілий колір волосся і світлі вії, адже досить довго ніжилася на пляжі.

Нагадай, Катерина і Юрій вирішили офіційно оформити відносини ще в 2017 році. Після цього красуня народила сина Івана. Зараз Осадча знову в цікавому положенні, але це не завадило телеведучій з'їздити у відпустку. Також не забуває Катя і про Instagram, ділячись з фанатами найцікавішим у своєму блозі, на який підписані сотні тисяч українців.

Нагадаємо, що Горбунов здивував пародією під Фредді Мерк'юрі:»Майстер перевтілення".

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