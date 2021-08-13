Лілія Ребрик заінтригувала українців танцями на підборах

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик не тільки популярна телеведуча, а й актриса театру і кіно. Красуня веде ранкове шоу, а також блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео, яке Лілія опублікувала в Instagram, красуня була в блузі і шортиках. Дівчина танцювала на парковці, вражаючи рухами в туфлях на шпильці. Відео вийшло запальним і ефектним.

"Вриваємося в цей четвер танцем! Адже - з Міжнародним днем молоді вас!

І щоб не забували що Ви - так-так, саме ви !!! - теж молодь, приєднуйтесь до челенджу # танцюй якщо молодий!

Знімайте свої відео, викладайте в сторіз і тегайте мене. Репостну найсмішніні", - написала Ребрик.

Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Красуня", "Позитивчик ви наш", "Все, Я біжу знімати, вже дзвоню подрузі, чекайте", "Ну красуня, вогонь", "є Ідейка як станцеаать і щоб було прикольно, але ахаха".

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