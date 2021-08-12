Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко поділилася новим фото

Як передає Politeka.net, Ольга Куриленко є популярною актрисою у всьому світі. Уродженка Бердянська давно переїхала до Франції щоб підкорити модельний бізнес. За підсумком її помітили на кастингах і вона почала зніматися в кіно. Прославилася вона завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда у фільмі " Квант милосердя. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Ольга поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На знімках вона відпочиває на яхті в напівпрозорому білому платті, яке надіто на червоний купальник. Як вказала актриса, вона Зараз на відпочинку на острові Корсика, у Франції.

"Заслужений відпочинок між зйомками", написала Ольга.

Шанувальники актриси залишили безліч приємних слів їй в коментарях: "Красива жінка", "Краща", "Оля красуня"," Вау, клас, гарного відпочинку", " ви знімаєте фільм на Корсиці?".

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