Українська співачка Настя Каменських показала милі кадри того, як дуріє разом з чоловіком у відпустці

Настя довго чекала спільної відпустки з чоловіком, тому в її Instagram з'явилося безліч спільних кадрів. На більшості знімків співачка захоплює задоволеним виглядом, яскравою посмішкою і найрізноманітнішими модними нарядами.

Не обходиться і без незручних моментів. Оскільки зірка записує багато різних Відео для Тик-струму, вона часто користується фільтрами і нерідко демонструє на них Потапа, який наслідує витівки дружини.

В цей же раз Каменських насмішила фільтром, що збільшує губи до невпізнання, через що Потап, глянувши в камеру, ніяково здивувався. Подивившись на» нову " зовнішність Насті, артист спочатку округлив очі, а потім відвернувся. Варто відзначити, що такі ролики зірка записує дуже часто і нерідко дивує зайвою дурістю перед камерою.

Раніше Настя розповіла, що зараз прийшла до балансу, при якому вона стежить за фігурою, однак робить це не настільки категорично.

«У моєму житті все так же спорт, збалансоване харчування і бажання йти до цілей! Але при цьому я не корю себе за зайві см в обсязі або пару кг. за з'їдений і не "відпрацьований" в залі десерт. Мій баланс полягає в прийнятті. Тією, якою я є сьогодні", - підкреслила Каменських.

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