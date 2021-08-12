Українська співачка і екс-солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася новими фото

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва відома українська артистка. Раніше вона брала участь в популярній групі "Время и Стекло". Нещодавно, вони заявили про свій розпад. Після цього Надя зайнялася сольною кар'єрою і випустила вже кілька пісень і кліпів. Зараз вона займається записом нового альбому.

Цього разу Надя поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На знімках вона в білому топі на зав'язках і чорних широких брюках. Свій образ артистка доповнила білими масивними кросівками.

Надя повідомила про музичні фестивалі, на яких буде найближчим часом, дівчина розповіла, що зараз вирушає у відпустку.

Шанувальники завалили співачку позитивними словами в коментарях: "Кипиш на голові, але тобі йде", "Милашка", "Надя, твої концерти це такий кайф", "Яка красуня", "Ми обожнюємо атмосферу на твоїх концертах"

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