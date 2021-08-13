Продюсер і шоумен Ігор Кондратюк висловився з приводу останніх гучних подій на українській сцені

У його інтерв'ю "УП" мова зайшла про приїзд Валерія Меладзе на "Атлас вікенд" і виступи Басти в Києві та Одесі цього літа. Кондратюк однозначно не схвалює гастролі російських виконавців в нашій країні і стверджує, що ходити на концерти зірок з країни-агресора - не можна.

При цьому у шоумена поцікавилися, що робити, якщо українці самі хочуть ходити на концерти, наприклад, того ж Меладзе. Адже на "Атласі" його виступ зібрав чи не найбільший натовп.

Кондратюк пояснив, що "порушників українських законів їхні українські фани можуть слухати і бачити тільки в Інтернеті".

"Слухай в себе вдома, або з друзями. А ходити на їхні концерти з березня 2014 року - не можна", - заявив продюсер.

Примітно, що сам Кондратюк ще зовсім недавно був у хороших відносинах з Меладзе.

"Ми перетиналися, був у нормальних відносинах. Я з багатьма був у нормальних стосунках до 2014 року... Мені пишуть, що "культура поза політикою". Культура не може бути поза політикою. Під час війни поза політикою немає нічого. Тому той, хто каже, що музика поза політикою, ну блін - купіть собі трохи мізків, їй богу", - емоційно відгукнувся Ігор Васильович.

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