Продюсер і шоумен Ігор Кондратюк, який зараз веде свою авторську програму на "5 каналі", розговорився про заробітки

Так, 59-річний ведучий зізнався в інтерв'ю "УП", що починаючи ще з 90-х - його внесок в медіа перестав бути хобі і він став заробляти на цьому.

"Починаючи з 2-го року існування "Караоке на Майдані" я почав пристойно заробляти. Я б не пішов, якби мені не платили гроші", - зізнався Ігор Васильович. Нагадаємо, "Караоке" проіснувало з 1999 по 2019 рр.

Паралельно Кондратюк, з 2010 по 2015, був суддею пісенного шоу «X-Фактор» на СТБ. Зараз у нього виходить його власне ток-шоу "Кондратюк у понеділок" на 5 каналі.

На питання, чи влаштовують його нинішні заробітки, ведучий відповів:

"Зараз це гроші, про які ми домовилися. Секундочку, "5 канал" - це не BBC, навіть не СТБ, не "плюси" і не "Україна", там низькі показники, там менше рекламні обороти. Я трохи ще при свідомості. Мене влаштовує те, що мені платять на 5-му каналі. Ну, це була домовленість. Я хотів більше, мені дали менше. Так було завжди, з усіма проектами", - заявив Кондратюк.

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