Український боксер В'ячеслав Узєлков розповів, що відбувається з учасниками після проекту "Зважені та щасливі"

Як передає Politeka.net, В'ячеслав Узєлков є відомим українським спортсменом. Він був тренером на проєкті "Зважені та щасливі" 6 сезон і допоміг багатьом людям схуднути. Боксер активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу спортсмен поділився публікацією на своїй сторінці в Instagram. На кадрі В'ячеслав у тренажерному залі з учасниками проєкту "Зважені та щасливі". Він зважився розповісти, що ж відбувається з учасниками після того, як вони йдуть з проекту.

"Я був на проекті "Зважені та щасливі" 6 сезонів. І схуд не мало-не багато, але достатньо людей. У мене, як у тренера зі схуднення, є світовий рекорд, я найбільше число сезонів виграв, як в головному так і в домашньому схудненні. Кілька моїх підопічних стали тренерами і ведуть активну діяльність у сфері фітнес, а саме в схудненні людей.



А ось тепер про хворого і те, що я не розумію досі.

Це те, що замовчується каналом і проектом. 80% зважених, знову набирають і стають ще більше((((



Але у мене питання до Вас і давайте разом міркувати, чому вони повертаються назад, до тієї ваги і того стану. Навіщо проходити той шлях катувань, розміром в 8 місяців. Щоб знову стати тим, ким прийшли, а то й більше.



Я приймаю всю інформацію, просто спробуйте дати мені відповідь, чому вони повертаються в свою колишню вагу, а то і більше", зізнався В'ячеслав Узєлков

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