Вячеслав Узелков прокомментировал результаты национальной сборной на Олимпиаде в Токио

8 августа, завершились 32-е летние Олимпийские игры в Токио. Украинские спортсмены смогли завоевать 19 наград, хотя наш гимн в японской столице звучал лишь раз.

Украинский боксер-профессионал Вячеслав Узелков в Instagram оценил результаты Украины на Олимпиаде и разразился тирадой.

Он в первую очередь обвинил кого-то в наживе на призовых медалях украинских спортсменов. Кого именно он имел в виде, Узелков не уточнил, предпочитая называть их просто - "они". Скорее всего он намекал на чиновников.

"Вот то, что наша страна сделала для того, чтобы нас знали. Но при этом, они набили свои карманы, под флагом наших призеров. Мы делали, они зарабатывали. И потом они надевали вышиванки и кричали, что украинцы. Спорт всегда был вне политики, но за страну. А те, кто кричат, ни за то, ни за то, будто они "патриоты" набивают свои карманы. Потому что может их скоро турнут. Какая гадость (", - написал Вячеслав Узелков.

Стоит отметить, что Украина на этих Играх заняла самое низкое место в медальном зачете за всю историю - 44. При этом по общему количеству выигранных медалей Украина заняла 16-е место, а украинские спортсмены повторили показатель Лондона-2012 (также 19 наград) и значительно улучшили показатели Рио-2016 (11 наград).

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