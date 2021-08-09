Вячеслав Узелков прокомментировал результаты национальной сборной на Олимпиаде в Токио
8 августа, завершились 32-е летние Олимпийские игры в Токио. Украинские спортсмены смогли завоевать 19 наград, хотя наш гимн в японской столице звучал лишь раз.
Украинский боксер-профессионал Вячеслав Узелков в Instagram оценил результаты Украины на Олимпиаде и разразился тирадой.
Он в первую очередь обвинил кого-то в наживе на призовых медалях украинских спортсменов. Кого именно он имел в виде, Узелков не уточнил, предпочитая называть их просто - "они". Скорее всего он намекал на чиновников.
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"Вот то, что наша страна сделала для того, чтобы нас знали. Но при этом, они набили свои карманы, под флагом наших призеров. Мы делали, они зарабатывали. И потом они надевали вышиванки и кричали, что украинцы. Спорт всегда был вне политики, но за страну. А те, кто кричат, ни за то, ни за то, будто они "патриоты" набивают свои карманы. Потому что может их скоро турнут. Какая гадость (", - написал Вячеслав Узелков.
Стоит отметить, что Украина на этих Играх заняла самое низкое место в медальном зачете за всю историю - 44. При этом по общему количеству выигранных медалей Украина заняла 16-е место, а украинские спортсмены повторили показатель Лондона-2012 (также 19 наград) и значительно улучшили показатели Рио-2016 (11 наград).
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