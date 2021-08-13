Украинский боксер Вячеслав Узелков рассказал, что происходит с участниками после проекта "Зважені та щасливі"

Как передает Politeka.net, Вячеслав Узелков является известным украинским спортсменом. Он был тренером на проекте "Зважені та щасливі" 6 сезон и помог многим людям похудеть. Боксер активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз спортсмен поделился публикацией на своей странице в Инстаграм. На кадре Вячеслав в тренажерном зале с участниками проекта "Зважені та щасливі". Он решился рассказать, что же происходит с участниками после того, как они уходят из проекта.

"Я был на проекте "Зважені та щасливі" 6 сезонов. И похудел не мало-не много, но достаточно людей. У меня, как у тренера по похудению, есть мировой рекорд, я наибольшее число сезонов выиграл, как в главном так и в домашнем похудении. Несколько моих подопечных стали тренерами и ведут активную деятельность в сфере Фитнес, а именно в похудении людей.



А вот теперь о больном и то, что я не понимаю до сих пор.

Это то, что умалчивается каналом и проектом. 80% зваженых, снова набирают и стают ещё больше((((



Но у меня вопрос к Вам и давайте вместе рассуждать, почему они возвращаются назад, к тому весу и тому состоянию. Зачем проходить тот путь истязательств, размером в 8 месяцев. Чтобы снова стать тем, кем пришли, а то и больше.



Я принимаю всю информацию, просто попытайтесь дать мне ответ, почему они возвращаются в свой прежний вес, а то и больше", признался Вячеслав Узелков

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