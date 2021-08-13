Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), чоловік Насті Каменських, здивував зовнішністю своїх шанувальників

Український артист з ранніх років займається творчістю, хоча, за наполяганням батьків, був змушений отримати дві освіти, передає Politeka.net.

Так, репер відучився на вчителя фізкультури і тренера з водного поло і плавання в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, а також отримав ступінь магістра економічних наук, підприємницької діяльності та аудиту в Київському національному економічному університеті.

Все ж своє життя в результаті Потап пов'язав з музикою. З 2000-х років його ім'я дізналися всі українці.

Звичайно, з тих років зовнішність співака сильно змінилася, а користувачі Мережі не втомлюється це помічати.

На новому фото Потап зробив селфі в окулярах і кепці, блиснувши сивою бородою.

"Повернутися до своєї справи! 🇺 🇦 ",- підписав знімок репер.

Публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Сивий Потап....я старію😢 😢", "дідусь Потап"," неголеність старить років на 20", "братик щось ти постарів!!!!", "Леха, зовсім сивий...відмінне фото!", "Жахливо... Якщо відрощувати щетину потрібно вміти доглядати за нею"," Впізнав я тебе, старий", - написали користувачі Мережі.