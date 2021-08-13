Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), чоловік Насті Каменських, здивував зовнішністю своїх шанувальників
Український артист з ранніх років займається творчістю, хоча, за наполяганням батьків, був змушений отримати дві освіти, передає Politeka.net.
Так, репер відучився на вчителя фізкультури і тренера з водного поло і плавання в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, а також отримав ступінь магістра економічних наук, підприємницької діяльності та аудиту в Київському національному економічному університеті.
Все ж своє життя в результаті Потап пов'язав з музикою. З 2000-х років його ім'я дізналися всі українці.
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Звичайно, з тих років зовнішність співака сильно змінилася, а користувачі Мережі не втомлюється це помічати.
На новому фото Потап зробив селфі в окулярах і кепці, блиснувши сивою бородою.
"Повернутися до своєї справи! 🇺 🇦 ",- підписав знімок репер.
Публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"Сивий Потап....я старію😢 😢", "дідусь Потап"," неголеність старить років на 20", "братик щось ти постарів!!!!", "Леха, зовсім сивий...відмінне фото!", "Жахливо... Якщо відрощувати щетину потрібно вміти доглядати за нею"," Впізнав я тебе, старий", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Потап із закривавленим обличчям налякав українців, з'явилося фото
А ще Politeka писала, що Потап і Каменських засвітилися на відпочинку, змусивши говорити про себе
Також Politeka повідомляла, що посивілий Потап хвалився розвагами на відпочинку за кордоном