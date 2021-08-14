Відома українська актриса Анна Саліванчук розповіла шанувальникам, як стала щасливою
Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є актрисою тетра і кіно. Також, вона відома як дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Дівчина активно веде соціальні мережі і в своєму блозі в Instagram ділиться з шанувальниками життєвими порадами.
На цей раз Анна поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На фото
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"Що ж потрібно для щастя?
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Особисто я більшу частину часу відчуваю стан щастя і радості. Тому я задалася питанням: які дії призводять мене до цього стану?
І ось що отримала:
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1. Спілкуюся тільки з позитивними людьми, максимально намагаюся уникати негативних;
2. Фокусуюся на хорошому;
3. Кожен день знаходжу те, за що вдячна світу;
4. Не думаю про погане;
5. Перебуваю в моменті;
6. Займаюся спортом;
7. Люблю свою сім'ю;
8. Займаюся улюбленою справою;
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А що робите ви, щоб відчувати щастя в кожній миті?", розповіла шанувальникам Анна Саліванчук.
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