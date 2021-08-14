Українська співачка Надя Дорофєєва і її чоловік, співак і блогер Володимир Дантес, поїхали до Греції

Пара вирішила відпочити після напруженої роботи й відряджень, передає Politeka.net. Надя і Володимир вирушили на казковий відпочинок до Греції.

Артист показав, що вони заїхали у двоповерхову віллу з величезним басейном.

"Все! Ми заїхали на нашу віллочку! І тут ми проведемо чудові вихідні. Хлопці, ми так довго цього чекали", - розповів Дантес, засвітивши всю розкіш.

"Як же прекрасно, що у нас вийшло вирватися і насолодитися прекрасними моментами", - написав Дантес.

Пізніше співак провів невеликий рум тур по житлу. У віллі є зал з телевізором і м'яким диваном, а на другому поверсі - кілька спалень.

"Ми з Надею Дорофєєвою ніколи не були в таких номерах/віллах удвох. Ми не віримо, що так може бути", - написав артист.

Судячи зі сторіс, подружжя дійсно дуже задоволене місцем відпочинку.

Зазначимо, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес намагаються по можливості довше проводити час разом.

Подружжя також запрошує на різні шоу разом. Зокрема, у квітні обидва знялися в "Орел і Решка", розповівши глядачам про Йорданію. Користувачам мережі сподобався випуск.

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