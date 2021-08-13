Леся Нікітюк розповіла, що з нею сталося на відпочинку

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є відомою українською телеведучою. Вона вела програму "Орел і решка", і веде програму "Хто зверху?". Зараз дівчина вирушила на відпочинок на острів Фуншал, в Португалії. Вона активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Леся поділилася новим відео в Instagram-сторіз на своїй сторінці. Дівчина запропонувала шанувальникам задати їй питання з приводу готелю. Вона вже була на острові Фуншал під час подорожей у програмі "Орел і решка", але як вона вказала, тоді цього готелю ще не було.

"Губа тріснула, а від того, що постійно сміюся - не проходить", підписала телеведуча відео.

Також, вона дала пораду шанувальникам, що найкраще їздити по острову не самостійно, а з гідом. На цей раз у неї їх навіть 2.

Комменатріїв і реакцій під Відео немає, оскільки формат сторіз цього не передбачає.

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