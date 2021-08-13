Леся Нікітюк розповіла, що з нею сталося на відпочинку
Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є відомою українською телеведучою. Вона вела програму "Орел і решка", і веде програму "Хто зверху?". Зараз дівчина вирушила на відпочинок на острів Фуншал, в Португалії. Вона активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Леся поділилася новим відео в Instagram-сторіз на своїй сторінці. Дівчина запропонувала шанувальникам задати їй питання з приводу готелю. Вона вже була на острові Фуншал під час подорожей у програмі "Орел і решка", але як вона вказала, тоді цього готелю ще не було.
"Губа тріснула, а від того, що постійно сміюся - не проходить", підписала телеведуча відео.
В СБУ остаточно вирішили, що робити з Філіпом Кіркоровим: "В інтересах національної безпеки..."
"Великі співчуття родині": зупинилося серце українського лікаря
В Україні лопнув великий банк, що буде з вкладами: заява Нацбанку
Еллерт ошелешив вчинком після розставання з Мішиною: "А говорив, що ніколи"
Пугачова різко осадила Кіркорова після нахабної витівки: "Я ще поживу, Філя"
Також, вона дала пораду шанувальникам, що найкраще їздити по острову не самостійно, а з гідом. На цей раз у неї їх навіть 2.
Комменатріїв і реакцій під Відео немає, оскільки формат сторіз цього не передбачає.
Раніше повідомлялося, Нікітюк, полетівши на "побачення" з футболістом, осоромилася в екстремальному купальнику: "Випала..."
Також, Нікітюк у сукні з тісним ліфом зібралася на "побачення" з красунчиком-футболістом: "Вам не тисне?"
Politeka розповідала, задарена квітами Леся Нікітюк знайшла "спосіб" завагітніти: "кщо ви хочете діток, а щось не виходить..."