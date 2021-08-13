Леся Никитюк рассказала, что с ней случилось на отдыхе
Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является известной украинской телеведущей. Она вела программу "Орел и решка", и ведет программу "Кто сверху?". Сейчас девушка отправилась на отдых на остров Фуншал, в Португалии. Она активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Леся поделилась новым видео в Инстаграм-сториз на своей странице. Девушка предложила поклонникам задать ей вопросы по поводу отеля. Она уже была на острове Фуншал во время путешествий в программе "Орел и решка", но как она указала, тогда этого отеля еще не было.
"Губа треснула, а от того, что постоянно смеюсь - не проходит", подписала телеведущая видео.
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Также, она дала совет поклонникам, что лучше всего ездить по острову не самостоятельно, а с гидом. На этот раз у неё их даже 2.
Комменатриев и реакций под видео нет, поскольку формат Сториз этого не предусматривает.
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