Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заінтригував новими кадрами
Як передає Politeka.net, знімки артист виклав на своїй сторінці в Instagram.
Не так давно Святослав Вакарчук повідомив, що розлучається з дружиною після 20 років спільного життя. Причин і подробиць він вирішив не повідомляти, але в мережі поповзли чутки про роман артиста.
Вакарчуку приписували стосунки з Христиною Соловій, яка брала участь у шоу «Голос країни» в його команді. Пізніше чого вони почали тісно співпрацювати, виступали з дуетом і випустили кілька пісень.
Донька Пугачової Орбакайте засвітила засмаглого чоловіка-красеня на відпочинку: "Схожий на мексиканського барона"
У МОЗ повідомили тривожні дані по коронавірусу: є антирекорд штаму "Дельта"
Суддя шоу "Співають всі" Гросу поставила на місце актрису Анну Трінчер: "Я б тебе трохи одягла"
Ротару тонко підколола Катю Осадчу, кадри конфузу: "А, тебе ще не було тоді..."
Дружина продюсера "Квартал 95", ледь вмістивши бюст в тісне декольте, розповіла про особливий дар: "Клас, Ганнуся"
Приписували Вакарчуку і роман з переможницею шоу "Голос країни" Віталіною Мусієнко, яка потрапила в проект артиста «Оранжерея». Дівчина в свою чергу завила, що ніякого відношення до особистого життя співака не має.
Сам же Вакарчук плітки ніяк не коментує.
У новому пості лідер "Океану Ельзи" поділився кадрами, зробленими в горах. Деяким з його шанувальників такі розваги показали навіть сильно екстремальними.
"Вау, клас", "Тримайся сильно, будь ласка", "Ой! А де це саме в Карпатах?", "Вауууу🔥 Сила висоти", "Куди ти поліз? Щас серце моє зупиниться", "Круто", "молодці", "неймовірна краса", "ви тепер, як Джаред Лето? А волосся теж відпустіть?", "Дуже здорово! Вражає!"- пишуть в коментарях.
Нагадавши, зірка "Голосу країни" вперше розповіла, що у неї з Вакарчуком: "мені пощастило..."
Як повідомляла Politeka, фіналістка "Голосу країни" Соловій розповіла, хто її батьки і про співпрацю з Вакарчуком: "його зачепило..."
Також Politeka писала, що відомий продюсер розповів про Вакарчука і "муток" за лаштунками Голосу країни.