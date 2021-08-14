Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заінтригував новими кадрами

Як передає Politeka.net, знімки артист виклав на своїй сторінці в Instagram.

Не так давно Святослав Вакарчук повідомив, що розлучається з дружиною після 20 років спільного життя. Причин і подробиць він вирішив не повідомляти, але в мережі поповзли чутки про роман артиста.

Вакарчуку приписували стосунки з Христиною Соловій, яка брала участь у шоу «Голос країни» в його команді. Пізніше чого вони почали тісно співпрацювати, виступали з дуетом і випустили кілька пісень.

Приписували Вакарчуку і роман з переможницею шоу "Голос країни" Віталіною Мусієнко, яка потрапила в проект артиста «Оранжерея». Дівчина в свою чергу завила, що ніякого відношення до особистого життя співака не має.

Сам же Вакарчук плітки ніяк не коментує.

У новому пості лідер "Океану Ельзи" поділився кадрами, зробленими в горах. Деяким з його шанувальників такі розваги показали навіть сильно екстремальними.

"Вау, клас", "Тримайся сильно, будь ласка", "Ой! А де це саме в Карпатах?", "Вауууу🔥 Сила висоти", "Куди ти поліз? Щас серце моє зупиниться", "Круто", "молодці", "неймовірна краса", "ви тепер, як Джаред Лето? А волосся теж відпустіть?", "Дуже здорово! Вражає!"- пишуть в коментарях.

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Як повідомляла Politeka, фіналістка "Голосу країни" Соловій розповіла, хто її батьки і про співпрацю з Вакарчуком: "його зачепило..."

Також Politeka писала, що відомий продюсер розповів про Вакарчука і "муток" за лаштунками Голосу країни.